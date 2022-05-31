***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 31/05/2022 tarihinde almış olduğu karar gereği, 14/09/2021 tarihinde alınan fabrika binası ve 26/10/2021 tarihinde alınarak tapu birleştirilmesi yapılan bitişik parseldeki arsa üzerine %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin üretim kapasitesinin artırılması amacı ile ilave fabrika bina inşaatına ve mevcut fabrikanın renovasyon çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.Çalışmalar neticesinde, grubumuz kapalı alanını yaklaşık 5.000 m2 artırarak 14.000 m2 açık alan üzerine kurulu 12.000 m2 kapalı alana sahip yeni bir tesisi bünyesine kazandırmış olacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033542BIST