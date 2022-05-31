***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 14:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 31/05/2022 tarihinde almış olduğu karar gereği, 14/09/2021 tarihinde alınan fabrika binası ve 26/10/2021 tarihinde alınarak tapu birleştirilmesi yapılan bitişik parseldeki arsa üzerine %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin üretim kapasitesinin artırılması amacı ile ilave fabrika bina inşaatına ve mevcut fabrikanın renovasyon çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.
Çalışmalar neticesinde, grubumuz kapalı alanını yaklaşık 5.000 m2 artırarak 14.000 m2 açık alan üzerine kurulu 12.000 m2 kapalı alana sahip yeni bir tesisi bünyesine kazandırmış olacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033542
BIST
15:032.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,84
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:0316,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0585
|Açılış
|: 16,4470
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4539
En Düşük
16,3733
15:0317,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0390
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
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17,6678
En Düşük
17,5427
15:03967,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,95
|Açılış
|: 967,45
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MZHLD
|80,55
|17.706.737
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.077.053
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|25.918.595
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|306.034.218
|% 9,47
|
|PENTA
|491,90
|67.342.648
|% 8,95
|
|PSGYO
|12,96
|233.771.393
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|28.849.399
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,16
|2.074.741
|% -6,49
|
|MEPET
|3,30
|19.720.172
|% -5,98
|
|METRO
|1,12
|70.477.157
|% -5,88
|
|THYAO
|49,62
|2.859.854.446
|% -0,56
|
|SASA
|37,90
|1.501.468.415
|% 3,89
|
|KRDMD
|14,93
|1.227.435.610
|% 1,56
|
|SISE
|21,12
|1.129.227.513
|% 0,67
|
|SAHOL
|20,92
|1.028.320.258
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,85
|865.357.702
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,75
|868.339.949
|% 3,04
|
|KARSN
|7,32
|930.004.796
|% 4,72
|
|DOHOL
|4,07
|519.701.590
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,29
|148.467.082
|% 0,78
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4461
|16,4550
|% 0,36
|
|Euro
|17,6363
|17,6631
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6185
|20,7219
|% 0,02
|
|Frank
|17,0224
|17,1250
|% -0,03
|
|Riyal
|4,3725
|4,3944
|% 0,25
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-3,98
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.448
|6.545
|-30,00
|
|Tam
|6.415
|6.575
|-27,79
|
|Yarım
|3.101
|3.180
|-13,44
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-6,72
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,16
|
Seans Raporu
15:01
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15:16XU100
Endeks 2, 575 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 25, 993.00 milyon TL de
-
15:16AKSGY
Yüzde 7.46 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 741, 471 adet işlem
-
15:15CEMAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 714, 392 adet işlem
-
15:14ARSAN
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 351, 267 adet işlem
-
15:13SMRTG
Yüzde 6.32 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 727 adet işlem