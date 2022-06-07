***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 10:20
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Batı Afrika Ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmadan GUINEA POWER PLANT Projesi için ‘OG Hücre ve Trafo Temini' konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli vergiler hariç 658.000-USD'dir. (Altıyüzellisekizbin Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 10.982.000,-TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035138
BIST
11:582.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,01
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:5817,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3900
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:5818,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3587
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:581.018,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 20,80
|Açılış
|: 1.018,63
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EMKEL
|2,61
|25.218.938
|% 9,66
|
|FONET
|11,93
|32.834.932
|% 7,87
|
|MAGEN
|13,10
|34.227.809
|% 6,59
|
|TGSAS
|15,23
|40.731.312
|% 6,35
|
|AKSA
|63,80
|221.802.270
|% 6,24
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYGYO
|4,59
|50.171.171
|% -7,27
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,99
|35.854.463
|% -6,69
|
|TETMT
|246,50
|12.526.120
|% -6,24
|
|THYAO
|49,40
|2.659.735.633
|% 1,94
|
|SISE
|23,26
|1.372.494.405
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,46
|1.004.097.221
|% 2,25
|
|EREGL
|35,24
|938.916.607
|% 1,56
|
|SASA
|44,42
|859.688.525
|% 2,16
|
|SEGYO
|1,28
|281.576.369
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|366.324.001
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,21
|458.912.418
|% -0,94
|
|ODAS
|3,05
|296.613.543
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|407.054.222
|% -0,82
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1268
|17,1442
|% 2,33
|
|Euro
|18,3027
|18,3320
|% 2,00
|
|Sterlin
|21,4075
|21,5148
|% 1,80
|
|Frank
|17,4556
|17,5607
|% 1,75
|
|Riyal
|4,5577
|4,5805
|% 2,35
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|19,11
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,62
|
Seans Raporu
11:58
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12:12FADE
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 616 adet işlem
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 75 artarak (% 0.37 ) 2, 945
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12:11XU100
Endeks 2, 658 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 19, 196.00 milyon TL de
-
12:11ULUUN
Yüzde 6.31 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 495, 621 adet işlem
-
12:10AKSA
Yüzde 6.33 oranında artışla 63.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 515 adet işlem