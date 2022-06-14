***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Sincan İlçesi Alcı OSB Mahallesi'nde bulunan 30.000 m2 arsamız üzerinde Şirketimizin halka arzı öncesinde inşaatına başlanmış ve her katı 7.800m2'lik 2 katlı (toplam 15.600m2) ilk etabı tamamlanmış bulunan fabrika binamızda, %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. bağlı ortaklığı şeklinde kurulacak şirket bünyesinde faaliyet gösterecekTürkiye'de ve dünyada artan talep ve grup firmalarının ihtiyacını karşılamak için yıllık 500 MW üretim kapasitesine sahip istenildiğinde yıllık 1.000 MW üretim kapasitesine çıkartılabilecek opsiyonlara sahip olacak şekilde güneş paneli fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. Seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreği hedeflenmekle birlikte en geç yılın ilk yarısında başlanması planlanmaktadır.Fabrika kurulumumuzla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037200BIST