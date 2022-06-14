***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 15:48
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Sincan İlçesi Alcı OSB Mahallesi'nde bulunan 30.000 m2 arsamız üzerinde Şirketimizin halka arzı öncesinde inşaatına başlanmış ve her katı 7.800m2'lik 2 katlı (toplam 15.600m2) ilk etabı tamamlanmış bulunan fabrika binamızda, %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. bağlı ortaklığı şeklinde kurulacak şirket bünyesinde faaliyet gösterecek
Türkiye'de ve dünyada artan talep ve grup firmalarının ihtiyacını karşılamak için yıllık 500 MW üretim kapasitesine sahip istenildiğinde yıllık 1.000 MW üretim kapasitesine çıkartılabilecek opsiyonlara sahip olacak şekilde güneş paneli fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. Seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreği hedeflenmekle birlikte en geç yılın ilk yarısında başlanması planlanmaktadır.
Fabrika kurulumumuzla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037200
BIST
17:002.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,22
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
17:0017,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:0018,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:001.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TETMT
|243,40
|9.159.916
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.379.917
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.438.758
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|GLYHO
|3,55
|218.146.736
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,45
|5.022.114
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.041.183
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,18
|4.131.254.018
|% 2,82
|
|EREGL
|30,08
|2.526.194.505
|% -1,12
|
|SASA
|44,96
|1.719.799.452
|% 0,90
|
|SISE
|21,80
|1.716.677.130
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,69
|949.459.012
|% 3,08
|
|MARTI
|1,53
|360.659.941
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|426.732.189
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|715.463.724
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,79
|629.670.462
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,14
|530.014.525
|% 2,73
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2758
|17,2923
|% 0,16
|
|Euro
|18,0178
|18,0436
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8139
|20,9182
|% 0,76
|
|Frank
|17,2179
|17,3216
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5932
|4,6163
|% 0,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|35,00
|
|Tam
|6.724
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.301
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14ARENA
Yüzde 4.06 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 154 adet işlem
-
17:13KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 872 adet işlem
-
17:12RAYSG
Yüzde 8.67 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 241 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 725.00 milyon TL de
-
17:10TAVHL
Yüzde 4.07 oranında artışla 50.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 130, 690 adet işlem