***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 12:20
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/03/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, Slovenya menşeili TAB firmasının, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki iştiraki TAB MAK firması ile Stip şehrinin yakınlarında, ‘'Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' için anlaşmaya vardığını ve anlaşma tutarının 3.448.500,-Euro olduğu belirtilmişti.
Güneş Enerjisi Santrali'nin toplam gücünde yapılacak artırım için TAB MAK firması ile şirketimiz ek anlaşma yapmıştır. Ek anlaşma bedeli 1.481.147,-Euro'dur. (Güncel baz Euro/TL kuru ile ek anlaşma bedeli 26.956.875,-TL'dir.)
TAB MAK firması ile şirketimizin yapmış olduğu toplam anlaşma bedeli 4.929.647,-Euro olmuştur. (Dörtmilyondokuzyüzyirmidokuzbinaltıyüzkırkyedi, Euro)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037894
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,1954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0798
|Açılış
|: 18,1200
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.024,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.021,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3158
|17,3174
|% 0,11
|
|Euro
|18,1645
|18,1954
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,0776
|21,1833
|% -1,07
|
|Frank
|17,7491
|17,8560
|% -0,44
|
|Riyal
|4,5951
|4,6182
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-17,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-8,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.916
|-50,00
|
|Yarım
|3.334
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,53
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
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17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem