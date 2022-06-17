***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/03/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, Slovenya menşeili TAB firmasının, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki iştiraki TAB MAK firması ile Stip şehrinin yakınlarında, ‘'Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' için anlaşmaya vardığını ve anlaşma tutarının 3.448.500,-Euro olduğu belirtilmişti.Güneş Enerjisi Santrali'nin toplam gücünde yapılacak artırım için TAB MAK firması ile şirketimiz ek anlaşma yapmıştır. Ek anlaşma bedeli 1.481.147,-Euro'dur. (Güncel baz Euro/TL kuru ile ek anlaşma bedeli 26.956.875,-TL'dir.)TAB MAK firması ile şirketimizin yapmış olduğu toplam anlaşma bedeli 4.929.647,-Euro olmuştur. (Dörtmilyondokuzyüzyirmidokuzbinaltıyüzkırkyedi, Euro)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037894BIST