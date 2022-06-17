***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımı yapan bir firmadan, farklı noktalarda bulunan 2 Rüzgâr Enerjisi Santraline, Hibrit Güneş Enerjisi Santrali yapımı işi için Donanımlı Beton Köşk ve Trafo, OG Anahtarlama Ürünleri ve Muhtelif Elektrik Ekipmanları ve Malzemeleri siparişi almıştır. Sipariş bedeli 1.088.447, -USD'dir. (Birmilyonseksensekizbindörtyüzkırkyedi, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 18.841.017, -TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038046BIST