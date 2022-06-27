***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 12:42
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin halka arz sürecinde Lider Aracı Kuruluş olarak ‘'AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'' ile çalışılmasına karar verilmiş olup, 27/06/2022 tarihinde Halka Arz Yetki Belgesi taraflar arasında imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039372
BIST
17:492.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -42,67
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:4916,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1192
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:4917,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0169
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:49972,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,89
|Açılış
|: 972,74
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BMSCH
|10,34
|92.492.997
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.323.408
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|FONET
|12,50
|15.007.108
|% -9,68
|
|SEKUR
|15,16
|101.522.214
|% -9,17
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SELVA
|8,27
|149.971.767
|% -7,29
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|THYAO
|48,34
|5.429.839.471
|% -2,46
|
|SISE
|21,32
|1.728.007.247
|% -1,57
|
|EREGL
|27,44
|1.442.855.950
|% -1,44
|
|SAHOL
|20,00
|1.322.632.577
|% -1,19
|
|AKBNK
|8,31
|1.108.468.570
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,49
|1.022.015.255
|% -3,44
|
|ODAS
|3,03
|662.131.190
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,61
|546.095.190
|% 1,16
|
|TSKB
|2,07
|379.292.444
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.108.468.570
|% -2,35
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6284
|16,6451
|% 0,72
|
|Euro
|17,4866
|17,5095
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,2174
|20,3187
|% 0,00
|
|Frank
|17,2966
|17,4008
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4145
|4,4366
|% 0,53
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,30
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.484
|6.597
|5,00
|
|Yarım
|3.178
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de