***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.06.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin faaliyet gösterdiği ve Çatı GES bulunmayan tüm tesislerine Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması kararı verilmiştir. Bu karar ile mevcut kurulu 1,1 MW'lık GES gücünün 10 MW'a çıkartılması hedeflenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039824BIST