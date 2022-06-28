***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 18:44
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.06.2022 tarihli kararı doğrultusunda karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşmasına (COP26) uyum sağlamak amacıyla, şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin faaliyet gösterdiği ve Çatı GES bulunmayan tüm tesislerine Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması kararı verilmiştir. Bu karar ile mevcut kurulu 1,1 MW'lık GES gücünün 10 MW'a çıkartılması hedeflenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039824
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
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|: 2.493
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.402
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,5311
17:5917,4200
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|: -0,76%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,3302
17:59969,48
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|Açılış
|: 969,48
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
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981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6034
|16,6050
|% -0,46
|
|Euro
|17,3204
|17,3920
|% -0,92
|
|Sterlin
|20,0998
|20,2006
|% -0,81
|
|Frank
|17,3454
|17,4499
|% -0,03
|
|Riyal
|4,4197
|4,4418
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,16
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-5,93
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.471
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.167
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,18
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Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem