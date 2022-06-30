***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 22:10
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Balkan Ülkelerinde yerleşik bir firmadan farklı OG Projelerinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'Transformatör'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 557.459, -USD'dir. (Beşyüzelliyedibindörtyüzellidokuz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 9.303.990, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040542
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0668
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0415
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,85
|Açılış
|: 973,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7302
|16,7579
|% 0,36
|
|Euro
|17,4529
|17,4871
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,2172
|20,3186
|% -0,25
|
|Frank
|17,3879
|17,4926
|% -0,12
|
|Riyal
|4,4535
|4,4759
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,25
|
|Altın Gr.
|974
|974
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.491
|6.597
|7,00
|
|Yarım
|3.177
|3.226
|4,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.612
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,44
|