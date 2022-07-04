***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 08:54
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmesini takiben kişisel veriler kapatılarak KAP'ta açıklanmaktadır. KVKK mevzuatına uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla ekte bulunan 2021 yılına ait Hazirun Cetvellerindeki kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040975
BIST
18:102.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
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0
En Düşük
0
18:1016,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0147
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
18:1017,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
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17,5289
En Düşük
17,4493
18:10975,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 975,72
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|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|3,81
|8.563.713
|% 2,70
|
|MSGYO
|4,23
|3.263.675
|% 2,57
|
|TURGG
|202,50
|2.500.401
|% 0,00
|
|VERUS
|62,40
|8.074.737
|% 0,00
|
|YGGYO
|22,00
|7.112.345
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,80
|6.481.004
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,67
|90.768.486
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,69
|3.247.660
|% 0,00
|
|SAMAT
|8,55
|7.085.629
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,96
|56.065.745
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 0,00
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% 0,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 0,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% 0,00
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7534
|16,7692
|% 0,09
|
|Euro
|17,4726
|17,5035
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,2243
|20,3257
|% 0,08
|
|Frank
|17,4095
|17,5143
|% 0,11
|
|Riyal
|4,4520
|4,4743
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,45
|
|Altın Gr.
|976
|977
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.518
|6.619
|29,00
|
|Yarım
|3.191
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,59
|