***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2022 19:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Kuzey Irak'ta yerleşik bir firmadan farklı OG Projelerinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'Transformatör ve Orta Gerilim Hücre'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 612.000 -USD'dir. (Altıyüzonikibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 10.673.280, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045229
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,5053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0763
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0417
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5219
En Düşük
17,4475
18:05961,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,82
|Açılış
|: 961,68
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4475
|17,4800
|% 0,29
|
|Euro
|17,4927
|17,5270
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,5939
|20,6972
|% 0,16
|
|Frank
|17,6871
|17,7937
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6397
|4,6630
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|0,89
|
|Altın Gr.
|960
|961
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.534
|6.706
|2,00
|
|Yarım
|3.184
|3.266
|1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.632
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
-
17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında