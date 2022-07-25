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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.07.2022 11:45
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/590963 ihale kayıt numaralı ‘'25-07-2022 TARİHLİ İTM-404 REFERANSLI 154 KV ALMUS HES TM YENİLEME (FARKLI SAHAHA) (DOKAP) YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girilmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 67.329.605,-TL'dir. (Altmışyedimilyonüçyüzyirmidokuzbinaltıyüzbeş Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047513


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EMNIS 33,02 927.400 % 9,99  
INTEM 80,45 54.219.902 % 9,98  
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Altın Gr. 988 988 4,95  
Cumhuriyet 6.621 6.721 11,00  
Tam 6.661 6.718 2,00  
Yarım 3.245 3.284 1,00  
Çeyrek 1.628 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,22  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,17  
B. Petrol 102 102 1,41  
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