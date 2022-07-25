***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/590963 ihale kayıt numaralı ‘'25-07-2022 TARİHLİ İTM-404 REFERANSLI 154 KV ALMUS HES TM YENİLEME (FARKLI SAHAHA) (DOKAP) YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girilmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 67.329.605,-TL'dir. (Altmışyedimilyonüçyüzyirmidokuzbinaltıyüzbeş Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047513BIST