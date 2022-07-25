***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 11:45
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/590963 ihale kayıt numaralı ‘'25-07-2022 TARİHLİ İTM-404 REFERANSLI 154 KV ALMUS HES TM YENİLEME (FARKLI SAHAHA) (DOKAP) YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girilmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 67.329.605,-TL'dir. (Altmışyedimilyonüçyüzyirmidokuzbinaltıyüzbeş Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047513
BIST
16:432.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:4317,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0832
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:4318,1465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0547
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:43987,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,49
|Açılış
|: 987,56
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KAPLM
|64,90
|19.288.962
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.668
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.219.902
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.822.569
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.086.742
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,70
|3.555.737
|% -5,31
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,13
|14.261.958
|% -4,43
|
|THYAO
|49,28
|3.208.326.548
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,24
|1.507.976.937
|% 2,21
|
|GARAN
|15,12
|1.006.402.150
|% -3,39
|
|YKBNK
|4,74
|968.533.518
|% -1,46
|
|SISE
|21,02
|871.461.054
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.507.976.937
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,57
|501.064.939
|% 5,37
|
|TSKB
|2,46
|508.821.734
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,74
|968.533.518
|% -1,46
|
|ODAS
|3,76
|489.882.233
|% -0,79
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8465
|17,8556
|% 0,47
|
|Euro
|18,1012
|18,1287
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,3679
|21,4751
|% 0,05
|
|Frank
|18,4532
|18,5644
|% 0,53
|
|Riyal
|4,7379
|4,7616
|% 0,44
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,67
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.661
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
|