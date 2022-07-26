***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 15:01
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 26/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/597029 ihale kayıt numaralı ‘'26-07-2022 TARİHLİ İTM-407 REFERANSLI 154 KV DÖRTYOL TM-HATAY YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 82.758.050, -TL'dir. (Seksenikimilyonyediyüzellisekizbinelli, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047744
BIST
17:592.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,08
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:5917,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:5918,1763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:59988,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,12
|Açılış
|: 988,10
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|26,40
|196.333.504
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.204.995
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.745.950
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.304.377
|% -9,80
|
|UFUK
|79,25
|4.274.813
|% -4,52
|
|MTRKS
|62,40
|7.832.114
|% -4,29
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|TRCAS
|7,94
|26.262.995
|% -3,99
|
|THYAO
|49,74
|3.549.079.393
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,81
|1.354.823.302
|% 1,26
|
|SISE
|21,12
|1.060.035.386
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,22
|1.020.575.629
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|858.876.906
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.020.575.629
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,61
|476.568.012
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,81
|1.354.823.302
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|524.017.079
|% 4,80
|
|ADESE
|0,82
|128.087.917
|% 2,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8887
|17,9004
|% 0,24
|
|Euro
|18,1489
|18,1763
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,4618
|21,5694
|% 0,21
|
|Frank
|18,4794
|18,5908
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7508
|4,7746
|% 0,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,27
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.652
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.241
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,23
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem