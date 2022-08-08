***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 13:20
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/600000 ihale kayıt numaralı ‘'İTM-405 REFERANSLI 154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olmuştur.
TEİAŞ İhale Komisyonu tarafından Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne, ihalede 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığı bilgisi resmi yazı ile iletilmiştir.
İhale baz bedeli 66.631.660, -TL'dir. (Altmışaltımilyonaltıyüzotuzbirbinaltıyüzaltmış, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052868
BIST
17:592.785
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|Değişim
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1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8827
|17,8907
|% -0,33
|
|Euro
|18,2717
|18,2951
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5637
|21,6718
|% -0,12
|
|Frank
|18,7001
|18,8128
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7444
|4,7682
|% -0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.919
|6.989
|2,00
|
|Yarım
|3.371
|3.417
|1,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
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|B. Petrol
|96,13
|96,13
|-0,52
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