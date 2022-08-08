***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/600000 ihale kayıt numaralı ‘'İTM-405 REFERANSLI 154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olmuştur.TEİAŞ İhale Komisyonu tarafından Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne, ihalede 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığı bilgisi resmi yazı ile iletilmiştir.İhale baz bedeli 66.631.660, -TL'dir. (Altmışaltımilyonaltıyüzotuzbirbinaltıyüzaltmış, Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052868BIST