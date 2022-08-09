***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 15:48
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 09/08/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'HAVALI HÜCRE&KÖŞK STANDART ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 3.775.000, -USD'dir. (Üçmilyonyediyüzyetmişbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 67.723.500, -TL)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053479
BIST
17:162.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 31,96
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:1617,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:1618,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2585
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:161.034,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.034,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MGROS
|66,10
|385.821.396
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.566.976
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|247.759.728
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.883.931
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.165.420
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.381.695
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.514.857.915
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,58
|334.863.348
|% -9,24
|
|THYAO
|59,95
|4.198.407.374
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,37
|2.367.843.146
|% 2,48
|
|AKBNK
|9,75
|1.870.480.296
|% 2,85
|
|EKGYO
|3,63
|1.741.538.924
|% 4,91
|
|GARAN
|16,71
|1.708.762.689
|% 4,24
|
|EKGYO
|3,63
|1.741.538.924
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,37
|2.367.843.146
|% 2,48
|
|ODAS
|4,03
|1.176.475.657
|% -3,82
|
|ZOREN
|2,71
|769.906.101
|% 4,63
|
|ISCTR
|6,03
|1.292.165.642
|% 1,17
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8753
|17,9250
|% 0,15
|
|Euro
|18,4846
|18,5313
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,8508
|21,9604
|% 1,31
|
|Frank
|18,9699
|19,0841
|% 1,38
|
|Riyal
|4,7503
|4,7741
|% -0,01
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.937
|7.004
|7,00
|
|Yarım
|3.380
|3.424
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-2,00
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29MEPET
Yüzde 4.59 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 829, 199 adet işlem
-
17:28FORMT
Yüzde 5.68 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 916, 662 adet işlem
-
17:27NTGAZ
Yüzde 6.80 oranında artışla 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 875, 689 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 93 artarak (% 1.20 ) 3, 032
-
17:26XU100
Endeks 2, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 40, 978.00 milyon TL de