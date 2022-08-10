***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 17:15
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.' nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/590963 ihale kayıt numaralı ‘'25-07-2022 TARİHLİ İTM-404 REFERANSLI 154 KV ALMUS HES TM YENİLEME (FARKLI SAHAHA) (DOKAP) YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.' ne ihale sonucunun kesinleştiği ve işin uhdesinde kaldığı kararı iletilmiştir.
İhale baz bedeli 67.329.605, -TL'dir. (Altmışyedimilyonüçyüzyirmidokuzbinaltıyüzbeş Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054235
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1426
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.031,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.031,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9344
|17,9579
|% 0,50
|
|Euro
|18,5030
|18,5634
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,8176
|21,9270
|% 0,24
|
|Frank
|18,9758
|19,0901
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,01
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|1,92
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.901
|6.984
|0,00
|
|Yarım
|3.362
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|99
|99
|1,92
|