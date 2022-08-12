***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 26/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/597029 ihale kayıt numaralı ‘'26-07-2022 TARİHLİ İTM-407 REFERANSLI 154 KV DÖRTYOL TM-HATAY YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından 12/08/2022 tarihinde Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne ihale sonucunun kesinleştiği ve işin uhdesinde kaldığı kararı iletilmiştir.İhale baz bedeli 82.758.050, -TL'dir. (Seksenikimilyonyediyüzellisekizbinelli, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055065BIST