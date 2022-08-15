***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 17:11
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/599309 ihale kayıt numaralı ‘'27-07-2022 TARİHLİ İTM-410 REFERANSLI 154 KV KALKAN TM-ANTALYA YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından 15/08/2022 tarihinde Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne ihale sonucunun kesinleştiği ve işin uhdesinde kaldığı kararı iletilmiştir.
İhale baz bedeli 76.720.735, -TL'dir. (Yetmişaltımilyonyediyüzyirmibinyediyüzotuzbeş, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055504
BIST
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|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9024
|% -0,31
|
|Euro
|18,2175
|18,2885
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,6133
|21,7216
|% 0,11
|
|Frank
|18,7921
|18,9053
|% -0,60
|
|Riyal
|4,7609
|4,7847
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.851
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.338
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,14
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|B. Petrol
|92,27
|92,27
|-2,83
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL