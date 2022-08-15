***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/599309 ihale kayıt numaralı ‘'27-07-2022 TARİHLİ İTM-410 REFERANSLI 154 KV KALKAN TM-ANTALYA YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından 15/08/2022 tarihinde Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne ihale sonucunun kesinleştiği ve işin uhdesinde kaldığı kararı iletilmiştir.İhale baz bedeli 76.720.735, -TL'dir. (Yetmişaltımilyonyediyüzyirmibinyediyüzotuzbeş, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055504BIST