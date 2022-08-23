***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Portekiz'de yerleşik bir firmadan bir Güneş Enerjisi Santrali Projesinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'OG Hücre, Transformatör, Köşk ve AG Pano'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 1.281.668 -USD'dir. (Birmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzatmışsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 23.230.200, -TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057711BIST