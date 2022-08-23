***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 10:53
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Portekiz'de yerleşik bir firmadan bir Güneş Enerjisi Santrali Projesinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'OG Hücre, Transformatör, Köşk ve AG Pano'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli vergiler hariç 1.281.668 -USD'dir. (Birmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzatmışsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 23.230.200, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057711
BIST
11:323.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,54
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:3218,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1399
En Düşük
18,0790
11:3218,0455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0222
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:321.020,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.020,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.020,54
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:32
|HKTM
|17,71
|2.505.186
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.882.702
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|29.844.901
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.478.208
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,03
|17.053.576
|% -7,21
|
|KLRHO
|20,30
|3.827.843
|% -5,67
|
|KGYO
|16,49
|9.655.650
|% -5,12
|
|ELITE
|18,40
|24.611.456
|% -4,27
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|THYAO
|71,45
|5.492.391.575
|% 5,38
|
|YKBNK
|6,18
|1.975.017.366
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,37
|1.653.897.542
|% -0,96
|
|GARAN
|23,60
|1.435.216.161
|% 2,25
|
|ISCTR
|8,39
|1.330.404.566
|% 2,32
|
|YKBNK
|6,18
|1.975.017.366
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,96
|1.073.291.374
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,37
|508.375.909
|% 3,49
|
|ISCTR
|8,39
|1.330.404.566
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,37
|1.653.897.542
|% -0,96
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1324
|18,1399
|% 0,17
|
|Euro
|18,0347
|18,0455
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3788
|21,4860
|% 0,06
|
|Frank
|18,7583
|18,8713
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8111
|4,8353
|% 0,06
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|-12,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47YGYO
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 683, 587 adet işlem
-
11:46LIDER
Yüzde 9.96 oranında artışla 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 343 adet işlem
-
11:45GSDDE
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 032, 661 adet işlem
-
11:44EDATA
Yüzde 4.99 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 509, 707 adet işlem
-
11:43BERA
Yüzde 5.02 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 891, 340 adet işlem