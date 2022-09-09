***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 18:22
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne ‘'İTM-405 REFERANSLI 154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' için 10 (0n) takvim günü içerisinde yapılmak üzere sözleşme daveti gelmiştir.
Sözleşme baz bedeli 66.631.660, -TL'dir. (Altmışaltımilyonaltıyüzotuzbirbinaltıyüzaltmış, Türk Lirası)
08/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/600000 ihale kayıt numaralı ‘'İTM-405 REFERANSLI 154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girdiğini ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olduğu ve ihalede 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığı bildirilmişti.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062109
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.006,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.006,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2365
|% 0,07
|
|Euro
|18,3025
|18,3285
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0707
|21,1764
|% 0,79
|
|Frank
|18,9102
|19,0241
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,68
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.851
|22,00
|
|Yarım
|3.293
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152