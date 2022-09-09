***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne ‘'İTM-405 REFERANSLI 154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' için 10 (0n) takvim günü içerisinde yapılmak üzere sözleşme daveti gelmiştir.Sözleşme baz bedeli 66.631.660, -TL'dir. (Altmışaltımilyonaltıyüzotuzbirbinaltıyüzaltmış, Türk Lirası)08/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/600000 ihale kayıt numaralı ‘'İTM-405 REFERANSLI 154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girdiğini ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olduğu ve ihalede 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığı bildirilmişti.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062109BIST