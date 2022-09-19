***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 19/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIMI'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 1.090.000, -USD'dir. (Birmilyondoksanbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 19.938.280, -TL)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064095BIST