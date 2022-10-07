***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 09/08/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'HAVALI HÜCRE&KÖŞK STANDART ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 07/10/2022 tarihinde Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne sözleşme davetinde bulunulmuştur. Sözleşme 13/10/20222 tarihinde taraflar arasında imzalanacaktır.Sözleşme bedeli 3.650.000, -USD'dir. (Üçmilyonaltıyüzellibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli 67.835.250, -TL)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069132BIST