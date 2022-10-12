***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 18:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %70 oranında bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2022 tarihinde teslim etmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ve fon kullanım raporu Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin www.europowerenerji.com.tr ve lider aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ekte yer almaktadır.
Bağlı ortaklığımızın halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071326
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1341
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2089
En Düşük
17,9087
18:05992,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,04
|Açılış
|: 992,75
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5431
|18,5511
|% -0,07
|
|Euro
|18,1200
|18,1568
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,9145
|21,0194
|% 1,79
|
|Frank
|18,4812
|18,5925
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9210
|4,9456
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-7,92
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.710
|6.792
|-1,00
|
|Yarım
|3.269
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de