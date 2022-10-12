***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 oranında bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2022 tarihinde teslim etmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ve fon kullanım raporu Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin www.europowerenerji.com.tr ve lider aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ekte yer almaktadır.Bağlı ortaklığımızın halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071326BIST