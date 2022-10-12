Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2022 18:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin %70 oranında bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı yapılmak suretiyle ihraç edilecek payların sermaye artırımı yöntemiyle ve Şirket'in mevcut paylarının ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2022 tarihinde teslim etmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ve fon kullanım raporu Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin www.europowerenerji.com.tr ve lider aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru evrakı içerisinde yer alan izahname ekte yer almaktadır.
Bağlı ortaklığımızın halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071326


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.553
Değişim :  1,01% |  35,68
Açılış :  3.530  
Önceki Kapanış :  3.518  
En Yüksek
3.578 En Düşük
3.522
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 63,80 257.907.323 % 10,00  
COSMO 69,30 8.436.305 % 10,00  
KAPLM 75,90 34.159.179 % 10,00  
MZHLD 76,45 42.371.297 % 10,00  
KLRHO 33,26 228.143.140 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5431 18,5511 % -0,07  
Euro 18,1200 18,1568 % 0,75  
Sterlin 20,9145 21,0194 % 1,79  
Frank 18,4812 18,5925 % -0,29  
Riyal 4,9210 4,9456 % -0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 -7,92  
Altın Gr. 994 994 -4,41  
Cumhuriyet 6.637 6.737 -68,00  
Tam 6.710 6.792 -1,00  
Yarım 3.269 3.321 1,00  
Çeyrek 1.638 1.660 -1,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,88 -0,16  
Gümüş Gr. 11,26 11,29 -0,08  
B. Petrol 94,71 94,71 2,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru