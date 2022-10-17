***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 09:34
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, Portekiz'de yerleşik bir firmadan bir Güneş Enerjisi Santrali Projesinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'OG Hücre, Transformatör, Köşk ve AG Pano'' siparişi aldığı bildirilmişti.
Mevcut talebe 400.000, -USD'lik (Dörtyüzbin, Amerikan Doları) ek yapılmıştır. Yapılan son ek ile sipariş bedeli vergiler hariç toplam 1.681.668 -USD'dir. (Birmilyonaltıyüzseksenbirbinaltıyüzatmışsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 31.253.800, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072419
BIST
11:483.886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 38,29
|Açılış
|: 3.878
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|Önceki Kapanış
|: 3.848
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En Düşük
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|: 18,6900
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992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PENTA
|532,40
|77.916.781
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|103.560.472
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|75.017.622
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|38.727.776
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|48.529.240
|% 9,92
|
|KIMMR
|7,22
|7.262.257
|% -9,98
|
|SEKFK
|8,95
|10.275.152
|% -8,30
|
|AGYO
|6,54
|58.955.008
|% -6,57
|
|MEGAP
|4,53
|18.688.756
|% -6,21
|
|MEGAP
|4,53
|18.688.756
|% -6,21
|
|THYAO
|98,15
|2.582.166.376
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,00
|2.240.916.272
|% 2,99
|
|AKBNK
|15,39
|1.957.139.748
|% 3,64
|
|ASELS
|33,64
|1.900.839.100
|% 2,87
|
|EKGYO
|4,53
|1.712.035.263
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,53
|1.712.035.263
|% 0,89
|
|YKBNK
|10,00
|2.240.916.272
|% 2,99
|
|TSKB
|2,72
|572.130.306
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,87
|346.643.867
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,72
|1.440.247.283
|% 3,51
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5928
|% 0,07
|
|Euro
|18,2871
|18,2918
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,9907
|21,0960
|% -0,33
|
|Frank
|18,6178
|18,7299
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% 0,08
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-0,34
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.668
|6.741
|12,00
|
|Yarım
|3.249
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.648
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|0,22
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