***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, Portekiz'de yerleşik bir firmadan bir Güneş Enerjisi Santrali Projesinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'OG Hücre, Transformatör, Köşk ve AG Pano'' siparişi aldığı bildirilmişti.Mevcut talebe 400.000, -USD'lik (Dörtyüzbin, Amerikan Doları) ek yapılmıştır. Yapılan son ek ile sipariş bedeli vergiler hariç toplam 1.681.668 -USD'dir. (Birmilyonaltıyüzseksenbirbinaltıyüzatmışsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 31.253.800, -TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072419BIST