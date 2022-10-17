Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2022 09:34
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, Portekiz'de yerleşik bir firmadan bir Güneş Enerjisi Santrali Projesinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘'OG Hücre, Transformatör, Köşk ve AG Pano'' siparişi aldığı bildirilmişti.
Mevcut talebe 400.000, -USD'lik (Dörtyüzbin, Amerikan Doları) ek yapılmıştır. Yapılan son ek ile sipariş bedeli vergiler hariç toplam 1.681.668 -USD'dir. (Birmilyonaltıyüzseksenbirbinaltıyüzatmışsekiz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 31.253.800, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072419


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:483.886
Değişim :  1,00% |  38,29
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 532,40 77.916.781 % 10,00  
KONYA 1.928,30 103.560.472 % 10,00  
CRFSA 46,88 75.017.622 % 10,00  
YAPRK 42,18 38.727.776 % 9,96  
SMRTG 114,10 48.529.240 % 9,92  
daha fazla
11:47 Alış Satış %  
Dolar 18,5884 18,5928 % 0,07  
Euro 18,2871 18,2918 % 0,00  
Sterlin 20,9907 21,0960 % -0,33  
Frank 18,6178 18,7299 % 0,14  
Riyal 4,9341 4,9588 % 0,08  
daha fazla
11:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -0,34  
Altın Gr. 988 988 1,17  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.668 6.741 12,00  
Yarım 3.249 3.295 6,00  
Çeyrek 1.628 1.648 3,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,01  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,04  
B. Petrol 91,84 91,84 0,22  
Seans Raporu 11:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru