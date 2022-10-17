***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., ENERJİSA'ya bağlı dağıtım şirketlerinin, aşağıda bilgileri verilen projeler için 17/10/2022 tarihinde açmış olduğu 2 (iki) ihaleye katılmış ve ihalelerde en avantajlı fiyatları vererek 1. olmuştur. 2 ihalenin bedelleri toplamı 1.286.000, -USD'dir. (Birmilyonikiyüzseksenaltıbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL ile 2 ihalenin bedelleri toplamı 23.917.770, -TL'dir.)Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 4.ALT ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 853.000, -USD'dir. (Sekizyüzelliüçbin, Amerikan Doları)Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 5.ALT ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 433.000, -USD'dir. (Dörtyüzotuzüçbin, Amerikan Doları)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072532BIST