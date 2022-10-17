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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2022 17:34
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., ENERJİSA'ya bağlı dağıtım şirketlerinin, aşağıda bilgileri verilen projeler için 17/10/2022 tarihinde açmış olduğu 2 (iki) ihaleye katılmış ve ihalelerde en avantajlı fiyatları vererek 1. olmuştur. 2 ihalenin bedelleri toplamı 1.286.000, -USD'dir. (Birmilyonikiyüzseksenaltıbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL ile 2 ihalenin bedelleri toplamı 23.917.770, -TL'dir.)
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 4.ALT ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 853.000, -USD'dir. (Sekizyüzelliüçbin, Amerikan Doları)
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 5.ALT ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 433.000, -USD'dir. (Dörtyüzotuzüçbin, Amerikan Doları)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072532


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KAPLM 93,50 42.316.780 % 10,00  
DAGHL 27,28 33.218.312 % 10,00  
CRFSA 46,88 167.626.599 % 10,00  
POLTK 784,50 23.415.424 % 10,00  
ARMDA 174,90 7.545.564 % 10,00  
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Riyal 4,9323 4,9570 % 0,04  
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Altın Gr. 987 987 0,41  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.676 6.760 31,00  
Yarım 3.253 3.307 18,00  
Çeyrek 1.629 1.655 10,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,77 0,10  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 0,05  
B. Petrol 89,04 89,04 -2,58  
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