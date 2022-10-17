***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 17:34
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., ENERJİSA'ya bağlı dağıtım şirketlerinin, aşağıda bilgileri verilen projeler için 17/10/2022 tarihinde açmış olduğu 2 (iki) ihaleye katılmış ve ihalelerde en avantajlı fiyatları vererek 1. olmuştur. 2 ihalenin bedelleri toplamı 1.286.000, -USD'dir. (Birmilyonikiyüzseksenaltıbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL ile 2 ihalenin bedelleri toplamı 23.917.770, -TL'dir.)
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 4.ALT ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 853.000, -USD'dir. (Sekizyüzelliüçbin, Amerikan Doları)
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 17/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 5.ALT ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 433.000, -USD'dir. (Dörtyüzotuzüçbin, Amerikan Doları)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072532
BIST
17:483.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -20,50
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
17:4818,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:4818,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:48987,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 987,08
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KAPLM
|93,50
|42.316.780
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|33.218.312
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|167.626.599
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.415.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.545.564
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.902.263
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|137.002.539
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.875.983.443
|% -9,90
|
|AGYO
|6,46
|112.080.611
|% -7,71
|
|MEGAP
|4,49
|36.102.537
|% -7,04
|
|THYAO
|97,20
|6.786.311.682
|% -1,27
|
|YKBNK
|9,28
|5.872.982.669
|% -4,43
|
|AKBNK
|14,97
|4.855.621.913
|% 0,81
|
|ASELS
|33,12
|3.926.181.043
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,39
|3.836.625.875
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.836.625.875
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,28
|5.872.982.669
|% -4,43
|
|TSKB
|2,64
|1.020.316.430
|% -3,30
|
|ISCTR
|9,41
|3.272.713.979
|% 0,21
|
|AKBNK
|14,97
|4.855.621.913
|% 0,81
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5842
|% 0,02
|
|Euro
|18,3098
|18,3165
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9379
|21,0429
|% -0,58
|
|Frank
|18,5927
|18,7047
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,04
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,17
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.760
|31,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|18,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|89,04
|89,04
|-2,58
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem