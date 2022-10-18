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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2022 09:32
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   06/10/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 06/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇERÇEVE ANLAŞMA ALIM SÖZLEŞMESİ 2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ANLAŞMA 4.ALT ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme bedeli 570.000, -USD'dir. (Beşyüzyetmişbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli 10.595.160, -TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072606


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Tam 6.646 6.730 -34,00  
Yarım 3.238 3.292 -17,00  
Çeyrek 1.622 1.647 -9,00  
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Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,08  
B. Petrol 90,18 90,18 0,15  
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