***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 18:18
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortağımız Ali Gökhan Öztürk, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapmış olduğu pay satış işlemlerinden elde ettiği tutarın 150.000.000 TL'sini (Yüzellimilyon, Türk Lirası), Şirketimizin ve iştiraklerinin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, projelerin ve yatırımların hızlandırılması, özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Şirketimize Türk Lirası üzerinden faizsiz borç olarak vermiştir.
Para transferi, takas işlemleri gerçekleşmesine müteakip yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079272
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0861
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4628
18:0518,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2058
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.041,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 23,26
|Açılış
|: 1.041,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.045,24
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4807
|18,5127
|% -0,40
|
|Euro
|18,7831
|18,8515
|% 1,21
|
|Sterlin
|21,5040
|21,6118
|% 2,31
|
|Frank
|19,0277
|19,1424
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9036
|4,9282
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|44,94
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|18,75
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.880
|6.969
|109,00
|
|Yarım
|3.352
|3.407
|53,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.703
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|0,25
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem