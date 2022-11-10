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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2022 18:18
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket ortağımız Ali Gökhan Öztürk, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapmış olduğu pay satış işlemlerinden elde ettiği tutarın 150.000.000 TL'sini (Yüzellimilyon, Türk Lirası), Şirketimizin ve iştiraklerinin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, projelerin ve yatırımların hızlandırılması, özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Şirketimize Türk Lirası üzerinden faizsiz borç olarak vermiştir.
Para transferi, takas işlemleri gerçekleşmesine müteakip yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079272


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GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
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Frank 19,0277 19,1424 % 1,34  
Riyal 4,9036 4,9282 % -0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 44,94  
Altın Gr. 1.037 1.037 18,75  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.880 6.969 109,00  
Yarım 3.352 3.407 53,00  
Çeyrek 1.681 1.703 27,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,60 0,56  
Gümüş Gr. 12,79 12,81 0,25  
B. Petrol 93,53 93,53 0,88  
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