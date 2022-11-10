***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortağımız Ali Gökhan Öztürk, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapmış olduğu pay satış işlemlerinden elde ettiği tutarın 150.000.000 TL'sini (Yüzellimilyon, Türk Lirası), Şirketimizin ve iştiraklerinin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, projelerin ve yatırımların hızlandırılması, özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Şirketimize Türk Lirası üzerinden faizsiz borç olarak vermiştir.Para transferi, takas işlemleri gerçekleşmesine müteakip yapılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079272BIST