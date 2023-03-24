***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 15:19
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., Ankara Temelli' de yer alan, mülkiyeti şirketimize ait olan ve şirketimizden kiralamış olduğu tam otomatik fabrika binasında yıllık 1 GW'lık kapasite ile güneş paneli üretimine başlamıştır.
İlk aşamada Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. bünyesinde 40'ın üzerinde personel istihdam edilmiştir.
Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilecek 550 ve 650 Watt güçteki mono bifacial güneş panelleri öncelikle şirketimizin üstlenmiş olduğu GES projelerinde kullanılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127736
BIST
15:545.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -31,46
|Açılış
|: 5.062
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5419,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5420,5110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1206
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:541.226,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.226,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.819.059
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.794.212
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.363.682
|% -9,95
|
|IZINV
|23,10
|31.257.116
|% -9,06
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,50
|4.206.607.458
|% 1,84
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|THYAO
|127,50
|2.188.197.876
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|KOZAL
|21,54
|1.753.233.674
|% 2,18
|
|KATMR
|1,44
|199.769.052
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,97
|801.389.594
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,41
|1.087.046.917
|% -1,70
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0655
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4947
|20,5110
|% -0,58
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,03
|
|Cumhuriyet
|8.268
|8.393
|92,00
|
|Tam
|8.281
|8.361
|22,00
|
|Yarım
|4.060
|4.091
|10,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-2,52
|
Seans Raporu
15:54
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16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem