***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., Ankara Temelli' de yer alan, mülkiyeti şirketimize ait olan ve şirketimizden kiralamış olduğu tam otomatik fabrika binasında yıllık 1 GW'lık kapasite ile güneş paneli üretimine başlamıştır.İlk aşamada Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. bünyesinde 40'ın üzerinde personel istihdam edilmiştir.Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilecek 550 ve 650 Watt güçteki mono bifacial güneş panelleri öncelikle şirketimizin üstlenmiş olduğu GES projelerinde kullanılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127736BIST