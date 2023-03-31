***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hak Kullanım Tarihi Değişikliği ile ilgiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hak Kullanım Tarihi DeğişikliğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGESN00011 20.000.000 60.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGESN00011 NâmaB Grubu, GESAN, TREGESN00029 95.000.000 285.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, GESAN, TREGESN00029 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 191.900.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 147.624.952,4Özel Fonlar (TL) 5.475.047,6Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 115.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 23/11/2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı 27/02/2023 tarihinde güncellenerek 191.900.000 TL'si Emisyon Primi hesabından, 147.624.952,40 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından ve 5.475.047,60 TL'si Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 460.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 345.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 12.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-35473 sayılı yazısı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 03.04.2023 tarihinde başlanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130621BIST