***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGESN00011 20.000.000 60.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGESN00011 NâmaB Grubu, GESAN, TREGESN00029 95.000.000 285.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, GESAN, TREGESN00029 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 191.900.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 147.624.952,4Özel Fonlar (TL) 5.475.047,6Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 06.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 115.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, iç kaynaklardan 345.000.000 TL tutarında artış ile 460.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, şirketimiz ödenmiş sermayesinin 115.000.000 TL'den 460.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli T.C. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2023 tarihinde tescil edilerek 06.04.2023 tarih ve 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 Girişim Elektrik İç Kaynaklardan Sermaye Artımı TTSG 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132768BIST