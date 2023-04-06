***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 18:13
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGESN00011 20.000.000 60.000.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGESN00011 Nâma
B Grubu, GESAN, TREGESN00029 95.000.000 285.000.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, GESAN, TREGESN00029 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 191.900.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 147.624.952,4
Özel Fonlar (TL) 5.475.047,6
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 06.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 115.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, iç kaynaklardan 345.000.000 TL tutarında artış ile 460.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, şirketimiz ödenmiş sermayesinin 115.000.000 TL'den 460.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli T.C. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2023 tarihinde tescil edilerek 06.04.2023 tarih ve 10806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 3 Girişim Elektrik İç Kaynaklardan Sermaye Artımı TTSG 2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132768
BIST