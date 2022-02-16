***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002159BIST