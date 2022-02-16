***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.02.2022 18:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002159
BIST
11:232.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,45
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.048
11:2313,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0250
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:2315,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:23822,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,60
|Açılış
|: 822,10
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
822,26
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:23
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|5.546.756
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|10.335.448
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|21.119.490
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|940.054
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|PRKAB
|42,48
|20.462.308
|% -7,65
|
|THYAO
|30,32
|1.584.395.365
|% 2,43
|
|TUPRS
|194,80
|500.389.225
|% -0,41
|
|KRDMD
|12,00
|392.570.334
|% 1,10
|
|TAVHL
|40,78
|312.460.103
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,08
|272.460.229
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,08
|272.460.229
|% 1,75
|
|THYAO
|30,32
|1.584.395.365
|% 2,43
|
|KRDMD
|12,00
|392.570.334
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,37
|76.547.943
|% 0,42
|
|ISGYO
|5,46
|143.066.582
|% 1,49
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6174
|13,6219
|% 0,18
|
|Euro
|15,4916
|15,5049
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,4644
|18,5570
|% 0,20
|
|Frank
|14,7147
|14,8034
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6178
|3,6359
|% 0,15
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|13,05
|
|Altın Gr.
|822
|822
|3,46
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-1,25
|
Seans Raporu
11:23
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11:38ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 852, 376 adet işlem
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11:37TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 131, 951 adet işlem
-
11:36XU100
Endeks 2, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 6, 990.00 milyon TL de
-
11:36ERSU
Yüzde 6.05 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 644, 678 adet işlem
-
11:35BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 991 adet işlem