***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adreslerİnternet Adresi https://www.girisimelk.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@girisimelk.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA 312 309 03 44 312 309 03 54Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göreŞirket?in başlıca amaç ve konuları şunlardır.a-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak taşeron veya müteahhitliğini üstlenmek bu maksatla gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak,b-) Elektrik ve diğer enerji konularında üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili tesisler kurmak, yapmak, işletmek veya söz konusu tesisleri taahhüt yoluyla gerçekleştirmek veya başkalarına ait benzeri tesisleri kiralamak ve işletmek üzere anlaşmalar yapmak, işlettiği ve kiraladığı tesisler ile kendine ait tesisler başkalarına devretmek, konusu ile ilgili her türlü mühendislik danışmanlık hizmetleri yapmak,c-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesislerin yap işlet devret modeli çerçevesindeki taahhütlerine girmek bu tesislerde yer alan baraj, santral, kanal, tünel ve benzeri diğer tesisler yapmak,d-) Elektrik elektronik telekomünikasyon bilgi iletişimi ve mekanik konularında fizibilite proje tesis ve malzeme taahhütleri inşa ve montaj çalışmaları yapmak,e-) İştigal konusu aynı olan yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş ilişkileri tesis etmek acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek lisans ve patent anlaşmaları yapmak, devralmak, devretmek,f-) Amaç ve iştigal konusu kapsamında olan tesisler şube, teşhir merkezleri, satış yerleri ve şantiye kurmak,g-) Amaç ve konu kapsamında kalan her çeşit ham veya mamul madde makine malzeme araç ve gereç almak ve imal etmekh-) Sadece iştigal konuları ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, nakliyecilik ve tellallık yapmaki-) SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, çalışma konularına uygun şirketlerin hisselerini almak, ortak olmak veya kurulmakta olan bu tür şirketlere kurucu ortak olarak katılmak,j-) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu dahilindeki şirketlerin hisse senetlerini almak, satmak, bu işletmeleri aktif ve pasifi ile devralmak, devretmek,k-) Yukarıdaki sayılan ve çalışma konusuna giren işlerde kendi ticaret kanunlarına uygun olarak yurt dışında hizmet vermek ve faaliyette bulunmak,l-) Her türlü elektrik veya elektromekanik malzeme üretimi yapmak,m-) Her türlü elektrik otomasyon aydınlatma elektromekanik sistem ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışından alım satımını yapmak.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 20000000 TRY 17,39 Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 95000000 TRY 82,61 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 25.09.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 42.55 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ GÖKHAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 23.07.1999 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 23.69 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMESUT BAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.09.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 3.83 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSAVAŞ ATANUR KAZAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMETE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI İLE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN İMALATI 35000000 24500000 TRY 70EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE MAKEDONYA VE BALKAN ÜLKERELERİNDEKİ PROJELERDE ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKİ SAĞLAMAK 5000 2550 EUR 51EURO POWER ALGERIA SARL ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN CEZAYİR PAZARINA SUNULMASI İLE BÖLGEDEKİ PROJELERDE ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKİ SAĞLAMAK 15000000 3750000 DZD 25EUROPOWER UKRAINE LLC ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN UKRAYNA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNE SUNULMASI İLE BÖLGEDEKİ PROJELERDE ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKİ SAĞLAMAK 50000 50000 EUR 100EUROPOWER ENERGİE B.V. ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN HOLLANDA VE BENELUX BÖLGESİNDE SUNULMASI İLE BÖLGEDEKİ PROJELERDE ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKİ SAĞLAMAK 50000 45000 EUR 90http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960372BIST