***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 80000000 TRY 17,39 Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 380000000 TRY 82,61 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 25.09.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 42.55 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ GÖKHAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 23.07.1999 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 23.69 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMESUT BAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.09.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 3.83 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSAVAŞ ATANUR KAZAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMEHMET LEVENT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137029BIST