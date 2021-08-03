***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
03.08.2021 16:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954447
BIST
17:561.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
17:568,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
17:569,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0759
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
17:56490,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,86
|Açılış
|: 490,59
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler17:56
|IDGYO
|3,63
|11.727.354
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.185.135
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.739.049
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.443.272
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.332.277
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.360.165
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|195.012.098
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,18
|44.013.987
|% -8,29
|
|CEOEM
|8,62
|47.161.881
|% -6,30
|
|GARAN
|8,80
|1.609.850.175
|% 2,92
|
|EREGL
|20,00
|989.329.538
|% 1,52
|
|SISE
|7,79
|896.763.961
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|796.945.292
|% 1,65
|
|ASELS
|16,14
|676.344.900
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,46
|796.945.292
|% 1,65
|
|GARAN
|8,80
|1.609.850.175
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,80
|223.526.494
|% -0,55
|
|ODAS
|1,33
|156.736.560
|% 1,53
|
|KARSN
|4,09
|471.747.830
|% -0,73
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4205
|% 0,87
|
|Euro
|9,9835
|9,9990
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6666
|11,7251
|% 0,94
|
|Frank
|9,2745
|9,3304
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% 0,86
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,71
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|-0,85
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243