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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.08.2021 12:07



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Cezaevi Müdürlüğü - Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz 19.08.2021 tarihinde Sincan Cezaevi tarafından düzenlenen 2021/423464 ihale kayıt nolu  "6800 kWe GÜCÜNDE ŞEBEKEYE BAĞLI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ"  ihalesine katılmıştır. Şirketimiz kapalı zarf usulü gerçekleşen ihalede vergiler hariç 35.223.000,00- TL (OtuzBeşMilyonİkiYüzYirmiÜçBin-TürkLirası) ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak, 1. sırada yer almıştır. İlgili ihale için 20.08.2021 tarihinde İhale kesinleşen kararı şirketimize iletilmiştir. Alıcı kurumdan sözleşme daveti beklenmektedir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Our company have participated to the tender "6800KWE NETWORK CONNECTED SOLAR POWER PLANT CONSTRUCTION WORK" which has been organized by the Govermental entity of Sincan Prison on 19.08.2021 with the tender registration number 2021/423464. Our company have taken the first place in the tender, which has been held in the closed envelope method, by presenting the most economically advantageous offer with 35.223.000,- TL excluding taxes. The final decision of the tender was conveyed to our company on 20.08.2021. A contract invitation is being awaited from the tender authority. The developments regarding the process will be shared with the public.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959985


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BASGZ 24,68 149.106.783 % 9,98  
AGYO 4,97 31.619.508 % 9,96  
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Tam 3.213 3.294 1,23  
Yarım 1.553 1.593 0,59  
Çeyrek 779 797 0,30  
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Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,09  
B. Petrol 66,70 66,70 1,95  
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