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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.08.2021 12:35



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. / Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. / İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz 14.07.2021 tarihinde ENERJİSA'ya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere 3 elektrik dağıtım şirketinin " Reaktif Güç Kompanzasyon Merkez İşi" ihalelerine katılmıştı. İlgili 3 ihale için şirketimizin teklifleri teknik ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifler olarak belirlenmiş ve sözleşme aşamasına geçilmiştir. 20.08.2021 tarihi itibari ile sözleşmelerin karşılıklı imzalanma ve yer teslim süreçleri tamamlanmıştır.
Sözleşme tarihi 02.08.2021 olup sözleşme bedelleri:
* Toroslar Edaş kapsamı için 2.264.000-USD
* Başkent Edaş kapsamı için   5.410.000-USD
* Ayedaş kapsamı için 3.680.000-USD
olmak üzere toplam 11.354.000-USD (OnBirMilyonÜçYüzElliDörtBin-AmerikanDoları)'dir. Böylelikle şirketimiz 7 ilin (İstanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Bartın, Kastamonu) reaktif güç kompanzasyon merkezi kurulumlarını gerçekleştirecektir. İlgili projenin sene sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 
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Our company have participated 3 tenders on 14.07.2021, which are the "Reactive Power Compensation Center Work" tenders of 3 electricity distribution companies 'Toroslar Electricity Distribution Company', 'Başkent Electricity Distribution Company', 'İstanbul Anatolian Side Electricity Distribution Company' which are all entities of ENERJISA. Our offers for the 3 tenders have been selected as the most advantageous offers both technically and economically, and the contract stage was started. As of 20.08.2021, the mutual signing and site delivery processes of the contracts have been completed.
The contract date is 02.08.2021 and the contract prices are as belo
* For the scope of Toroslar Edaş 2.264,000-USD
* For the scope of Başkent Edaş 5.410.000-USD
* For the scope of Ayedaş 3.680.000-USD
   And the total of contracts are 11.354.000-USD. With this result, our company will realize the installation of reactive power compensation centers in 7 cities (Istanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Bartın, Kastamonu). The projects are planned to be completed by the end of the year.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959988


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