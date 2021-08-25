***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz ile BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında 58,8 MW gücündeki Hacıbey Rüzgar Enerji Santrali'nin Trafo Merkezi ve Karşı Fider Elektrik İşleri kapsamında sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.500.000,03 Euro (BirMilyonBeşYüzBinAvro-ÜçCent)'dur.------------------------------Our Company signed Contract with BALI RUZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. for the scope of the Transformer Substation and Connection Feeder Electrical Works of the 58,8 MW Hacıbey Wind Power Plant. The value of the contract is 1.500.000,03 Euros (OneMillionFiveHundredThousandEuros-ThreeCents) excluding taxes.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960341BIST