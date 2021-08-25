Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.08.2021 09:20



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz ile BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında 58,8 MW gücündeki Hacıbey Rüzgar Enerji Santrali'nin Trafo Merkezi ve Karşı Fider Elektrik İşleri kapsamında sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.500.000,03 Euro (BirMilyonBeşYüzBinAvro-ÜçCent)'dur.
------------------------------
Our Company signed Contract with BALI RUZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. for  the scope of the Transformer Substation and  Connection Feeder Electrical Works of the 58,8 MW Hacıbey Wind Power Plant. The value of the contract is 1.500.000,03 Euros (OneMillionFiveHundredThousandEuros-ThreeCents) excluding taxes.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960341


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:231.459
Değişim :  0,37% |  5,32
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.453  
En Yüksek
1.464 En Düşük
1.453
BIST En Aktif Hisseler12:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 29,70 33.531 % 10,00  
DESA 9,20 14.481.896 % 9,92  
BALAT 6,24 410.486 % 9,86  
CANTE 13,87 86.600.699 % 8,44  
AYES 19,25 73.554 % 7,78  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Dolar 8,3649 8,3706 % -0,01  
Euro 9,8606 9,8670 % -0,01  
Sterlin 11,4624 11,5199 % -0,17  
Frank 9,0938 9,1486 % -0,30  
Riyal 2,2256 2,2368 % 0,06  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 -5,22  
Altın Gr. 480 480 -1,89  
Cumhuriyet 3.186 3.234 -14,00  
Tam 3.171 3.250 -17,67  
Yarım 1.532 1.572 -8,54  
Çeyrek 769 786 -4,27  
Gümüş.Ons 23,66 23,70 -0,15  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,06  
B. Petrol 70,59 70,59 -0,69  
Seans Raporu 12:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru