***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNahçıvan Özerk Cumhuriyeti Enerji BakanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında üretim kalemlerimizden oluşan Orta Gerilim ( 36 kV ve 12 kV) Şalt sistemleri ve ürünlerinin satışına ilişkin olarak sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşmenin bedeli vergiler hariç 384.185,- Euro (ÜçYüzSeksenDörtBinYüzSeksenBeşAvro)'dur.------------------------------------Our Company signed Contract with the Ministry of Energy of the Nakhchivan Autonomous Republic regarding to the sale of medium voltage (36 kV and 12 kV) switchgear systems and products manufactured in our factories. The value of the contract is 384,185 Euros (ThreeHundredEightyFourThousandOneHundredEightyFiveEuros) excluding taxes.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960377BIST