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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.08.2021 12:08



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında üretim kalemlerimizden oluşan Orta Gerilim ( 36 kV ve 12 kV)  Şalt sistemleri ve ürünlerinin satışına ilişkin olarak sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşmenin bedeli vergiler hariç 384.185,- Euro (ÜçYüzSeksenDörtBinYüzSeksenBeşAvro)'dur.
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Our Company signed Contract with the Ministry of Energy of the Nakhchivan Autonomous Republic regarding to the sale of medium voltage (36 kV and 12 kV) switchgear systems and products manufactured in our factories. The value of the contract is 384,185 Euros (ThreeHundredEightyFourThousandOneHundredEightyFiveEuros) excluding taxes.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960377


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Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,04  
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