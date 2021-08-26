***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.08.2021 09:20
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Super Elektrik Üretim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile Super Elektrik Üretim A.Ş. arasında Hibrit Enerji Santrali Yönetmeliğine esasen Malatya ilinde bulunan Arapkir Rüzgar Enerji Santrali içerisinde ek 10 MWp gücünde hibrit Güneş Enerjisi Santrali mühendislik, ekipman, tedarik, kurulum ve işletmeye alma için sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme esasına göre yer teslimi gerçekleştirilmiştir.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 5.628.800,-USD (BeşMilyonAltıYüzYirmiSekizBinSekizYüzAmerikanDoları)'dir.
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Our company signed contract with Super Elektrik Üretim A.Ş. related to the engineering, equipment, supply, installation and commissioning of an additional 10 MWp hybrid Solar Power Plant within the Arapkir Wind Power Plant located in the province of Malatya according to the Hybrid Power Plant Regulations. The site delivery is completed on the basis of the signed contract.
The value of the contract is 5.628.800,-USD (FiveMillionSixHundredTwentyEightThousandEightHundredAmericanDollars) excluding taxes.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960497
BIST