***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSuper Elektrik Üretim A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz ile Super Elektrik Üretim A.Ş. arasında Hibrit Enerji Santrali Yönetmeliğine esasen Malatya ilinde bulunan Arapkir Rüzgar Enerji Santrali içerisinde ek 10 MWp gücünde hibrit Güneş Enerjisi Santrali mühendislik, ekipman, tedarik, kurulum ve işletmeye alma için sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme esasına göre yer teslimi gerçekleştirilmiştir.Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 5.628.800,-USD (BeşMilyonAltıYüzYirmiSekizBinSekizYüzAmerikanDoları)'dir.------------------------------------Our company signed contract with Super Elektrik Üretim A.Ş. related to the engineering, equipment, supply, installation and commissioning of an additional 10 MWp hybrid Solar Power Plant within the Arapkir Wind Power Plant located in the province of Malatya according to the Hybrid Power Plant Regulations. The site delivery is completed on the basis of the signed contract.The value of the contract is 5.628.800,-USD (FiveMillionSixHundredTwentyEightThousandEightHundredAmericanDollars) excluding taxes.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960497BIST