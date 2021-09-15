***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıCezaevi Müdürlüğü - Sincan Açık Ceza İnfaz KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıBulunmamaktadır.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadır.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, 19.08.2021 tarihinde Sincan Cezaevi tarafından düzenlenen 2021/423464 ihale kayıt nolu "6800KWE GÜCÜNDE ŞEBEKEYE BAĞLI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ" ihalesine katılmış olduğu daha evvel kamuoyu ile paylaşılmıştı. İlgili ihale kesinleşen kararına istinaden sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmenin bedeli vergiler hariç 35.223.000,00- TL (OtuzBeşMilyonİkiYüzYirmiÜçBin-TürkLirası)'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963999BIST