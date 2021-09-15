***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.09.2021 18:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı / Şanlıurfa Organize Sanayi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet başkanlığı arasında "Ş.URFA OSB (TEVSİİ) 3.KISIM İLAVE ALAN (DOĞU) I.ETAP (60 Ha) ALANINA AİT YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ" ve "Ş.URFA OSB (TEVSİİ) 3.KISIM İLAVE ALAN (DOĞU) I.ETAP (60 Ha) ALANINA AİT YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ" işleri kapsamında 43.611.840,-TL ve 8.024.240,-TL olmak üzere toplam 51.636.080 TL (EllibirmilyonAltıyüzotuzaltıbinSeksen-TürkLirası) tutarında iki sözleşme imzalanmış ve yer teslimi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964000
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4311
|8,4327
|% 0,01
|
|Euro
|9,9623
|9,9778
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6359
|11,6942
|% 0,21
|
|Frank
|9,1318
|9,1868
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% -0,02
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-12,65
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|Altın Gr.
|486
|486
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
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|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,02
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|B. Petrol
|75,46
|75,46
|1,86
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