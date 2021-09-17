***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.09.2021 16:48
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?ST
17:271.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,36
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:278,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1125
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6440
En Düşük
8,5060
17:2710,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0941
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
17:27485,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,06
|Açılış
|: 485,58
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TEZOL
|18,44
|13.178.220
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.324.745
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|27.087.273
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,63
|13.691.419
|% 9,13
|
|MRSHL
|260,00
|2.751.543
|% 8,33
|
|ISKPL
|7,21
|262.066.285
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.126.655
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|76.018.651
|% -9,48
|
|ORCAY
|17,08
|176.874.349
|% -7,43
|
|NUGYO
|15,04
|31.002.945
|% -7,27
|
|THYAO
|12,68
|1.453.835.941
|% 1,68
|
|GARAN
|9,38
|1.174.560.437
|% -1,26
|
|YEOTK
|50,45
|487.434.212
|% -2,61
|
|EREGL
|16,92
|474.395.334
|% -1,11
|
|TUPRS
|108,60
|430.025.385
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,45
|405.985.982
|% -0,81
|
|GARAN
|9,38
|1.174.560.437
|% -1,26
|
|THYAO
|12,68
|1.453.835.941
|% 1,68
|
|IHGZT
|1,05
|76.018.651
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,75
|383.225.696
|% -1,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6327
|8,6383
|% 1,32
|
|Euro
|10,1449
|10,1530
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8108
|11,8701
|% 0,78
|
|Frank
|9,2171
|9,2726
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2889
|2,3003
|% 1,01
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-3,43
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|-0,97
|