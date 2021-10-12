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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.10.2021 14:00



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Ankara- Ünye Çimento Şubesi ve Denizli Çimento San. T.A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro Ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz ile OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Ankara- Ünye Çimento Şubesi ve Denizli Çimento San. T.A.Ş arasında 3 tesise ait "OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş., ANKARA- ÜNYE ÇİMENTO ŞUBESİ VE DENİZLİ ÇİMENTO SAN. T.A.Ş 154 kV ŞALT TESİSİ KURULUMU İŞLERİ" sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. İlgili projelerin bugün itibari ile tüm yer teslimleri tamamlanmış olup, çoklu lokasyonlarda saha operasyonları başlamış ve devam etmektedir.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 7.625.000,-Euro (YediMilyonAltıYüzYirmiBeşBin Avro)'dur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969747


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EMKEL 3,03 37.716.084 % 7,07  
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Altın Ons 1.773 1.773 12,79  
Altın Gr. 516 516 4,74  
Cumhuriyet 3.417 3.468 21,00  
Tam 3.402 3.487 23,90  
Yarım 1.644 1.687 11,56  
Çeyrek 825 843 5,78  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,32  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,10  
B. Petrol 82,69 82,69 -0,73  
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