***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıOYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Ankara- Ünye Çimento Şubesi ve Denizli Çimento San. T.A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro Ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz ile OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Ankara- Ünye Çimento Şubesi ve Denizli Çimento San. T.A.Ş arasında 3 tesise ait "OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş., ANKARA- ÜNYE ÇİMENTO ŞUBESİ VE DENİZLİ ÇİMENTO SAN. T.A.Ş 154 kV ŞALT TESİSİ KURULUMU İŞLERİ" sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. İlgili projelerin bugün itibari ile tüm yer teslimleri tamamlanmış olup, çoklu lokasyonlarda saha operasyonları başlamış ve devam etmektedir.Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 7.625.000,-Euro (YediMilyonAltıYüzYirmiBeşBin Avro)'dur.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969747BIST