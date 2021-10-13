***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.10.2021 13:08
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Göktekin Enerji A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. arasında Yakaağzı Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ait 154kV Yakaağzı RES TM ve İpektepe RES TM arası Enerji Nakil Hattı tesisi kapsamı için sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 2.600.000,-USD + 5.000.000,-TL'dir. (İkiMilyonAltıYüzBinAmerikanDoları + BeşmilyonTürkLirası)
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970146
BIST
14:381.414
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BIST En Aktif Hisseler14:36
|LUKSK
|54,45
|3.337.567
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,85
|7.066.124
|% 7,37
|
|DITAS
|17,27
|30.592.944
|% 6,74
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|MAALT
|182,30
|32.740.070
|% 6,73
|
|KZBGY
|30,62
|85.037.821
|% 6,02
|
|BAYRK
|9,90
|15.117.727
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,00
|101.326.172
|% -6,74
|
|DOBUR
|32,20
|2.696.788
|% -5,74
|
|GRNYO
|2,32
|1.301.075
|% -5,31
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|ASELS
|16,53
|792.117.376
|% 1,41
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|GARAN
|9,33
|734.283.318
|% -0,53
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|FROTO
|170,40
|720.082.256
|% -4,05
|
|THYAO
|14,39
|569.207.614
|% 0,91
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|TUPRS
|124,70
|538.576.329
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,39
|254.529.078
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|124.943.354
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|734.283.318
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|136.322.893
|% 0,55
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|KRDMD
|6,77
|374.722.016
|% 0,45
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|14:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,1606
|9,1623
|% 0,93
|
|Euro
|10,6505
|10,6566
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,5355
|12,5984
|% 1,35
|
|Frank
|9,9178
|9,9775
|% 1,30
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|Riyal
|2,4353
|2,4475
|% 0,88
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|14:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,72
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|Altın Gr.
|530
|530
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|54,95
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|Yarım
|1.685
|1.729
|26,58
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|Çeyrek
|845
|865
|13,29
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|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
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|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
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|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,96
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