***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.10.2021 15:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile Irak merkezli bayimiz arasında 33/11kV Mobil Trafo merkezi tedarik anlaşması imzalanmıştır.
Sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 705.000 USD'dir. (YediyüzbeşbinAmerikanDoları)
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970262
BIST
17:281.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.408
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,1885
En Düşük
9,0704
17:2810,6622
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17:28530,15
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|Açılış
|: 530,15
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|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:28
|RAYSG
|10,34
|3.890.661
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.373.940
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|188.465.299
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.542.076
|% 9,95
|
|ALCTL
|26,00
|40.858.216
|% 7,97
|
|BAYRK
|9,90
|15.190.571
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.013.340
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,54
|128.365.531
|% -9,12
|
|OZBAL
|16,63
|193.562.677
|% -9,03
|
|GARAN
|9,32
|1.128.473.835
|% -0,64
|
|FROTO
|171,70
|1.088.279.470
|% -3,32
|
|ASELS
|16,61
|1.045.517.827
|% 1,90
|
|TUPRS
|125,50
|760.172.144
|% 2,20
|
|THYAO
|14,37
|752.229.621
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,39
|365.772.864
|% 0,00
|
|GARAN
|9,32
|1.128.473.835
|% -0,64
|
|ODAS
|1,45
|159.728.992
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,43
|358.613.757
|% 3,63
|
|EKGYO
|1,84
|188.974.571
|% 1,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1815
|9,1852
|% 1,19
|
|Euro
|10,6570
|10,6622
|% 1,12
|
|Sterlin
|12,5342
|12,5971
|% 1,34
|
|Frank
|9,9021
|9,9618
|% 1,15
|
|Riyal
|2,4378
|2,4500
|% 0,99
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,70
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,66
|