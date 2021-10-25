***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.10.2021 11:45
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Göktekin Enerji A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile Göktekin Enerji A.Ş. arasında METAFOR Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ait 154kV METAFOR RES Trafo Merkezi kapsamı için sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.983.550,-USD'dir. (BirMilyonDokuzYüzSeksenÜçBinBeşYüzElli,AmerikanDoları)
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972143
BIST
13:211.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
13:219,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1140
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
13:2111,0071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1301
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
13:21549,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -7,74
|Açılış
|: 549,21
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:19
|TSPOR
|4,87
|303.160.417
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.498.305
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.040.956
|% 9,75
|
|BJKAS
|6,49
|208.021.383
|% 9,08
|
|ERBOS
|113,10
|113.168.440
|% 9,06
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|BIOEN
|27,50
|173.556.554
|% -4,51
|
|ATAGY
|4,21
|1.002.052
|% -4,32
|
|ZOREN
|1,66
|69.208.799
|% -3,49
|
|GARAN
|9,24
|1.395.699.965
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,35
|550.638.226
|% 2,63
|
|TUPRS
|141,10
|540.647.931
|% -0,49
|
|THYAO
|14,45
|507.339.496
|% 1,19
|
|EREGL
|19,91
|499.308.877
|% 1,43
|
|GARAN
|9,24
|1.395.699.965
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|182.676.770
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|194.823.550
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|303.160.417
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,58
|436.411.614
|% 0,93
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4699
|9,4722
|% -1,17
|
|Euro
|11,0048
|11,0120
|% -1,12
|
|Sterlin
|13,0488
|13,1142
|% -0,77
|
|Frank
|10,2562
|10,3180
|% -1,15
|
|Riyal
|2,5184
|2,5310
|% -1,13
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,48
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-8,41
|
|Cumhuriyet
|3.620
|3.675
|-67,00
|
|Tam
|3.601
|3.692
|-67,05
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|-32,43
|
|Çeyrek
|873
|893
|-16,22
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|-0,13
|