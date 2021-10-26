***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.10.2021 13:19
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. arasında, 2021/MAL-İŞL-020 ihale kayıt numaralı Hücre Kesici+Teçhizat ve İzolatör Temini sözleşmesi bugün itibari ile imzalanmıştır.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.675.000,TL'dir. (BirMilyonAltıYüzYetmişBeşBin,TürkLirası)
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972372
BIST
13:351.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,65
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.510
En Düşük
1.501
13:359,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1267
|Açılış
|: 9,4680
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|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4139
13:3511,0011
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
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|Açılış
|: 10,9950
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
13:35548,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -8,03
|Açılış
|: 548,92
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:33
|MERIT
|28,78
|2.501.126
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|303.614.846
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.059.967
|% 9,75
|
|ERSU
|4,60
|29.607.269
|% 9,26
|
|BJKAS
|6,49
|231.741.744
|% 9,08
|
|BIOEN
|26,90
|204.585.496
|% -6,60
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ATAGY
|4,18
|1.045.997
|% -5,00
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|ZOREN
|1,66
|72.440.087
|% -3,49
|
|GARAN
|9,25
|1.405.528.663
|% 1,87
|
|GUBRF
|66,40
|557.270.398
|% 2,71
|
|TUPRS
|141,10
|556.023.107
|% -0,49
|
|THYAO
|14,45
|515.355.656
|% 1,19
|
|EREGL
|19,94
|505.806.230
|% 1,58
|
|GARAN
|9,25
|1.405.528.663
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|183.121.786
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|195.145.350
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|303.614.846
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,58
|444.033.825
|% 0,93
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4545
|9,4575
|% -1,33
|
|Euro
|10,9962
|11,0027
|% -1,21
|
|Sterlin
|13,0483
|13,1137
|% -0,77
|
|Frank
|10,2551
|10,3169
|% -1,16
|
|Riyal
|2,5176
|2,5302
|% -1,16
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,98
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|-67,00
|
|Tam
|3.606
|3.696
|-62,48
|
|Yarım
|1.743
|1.788
|-30,22
|
|Çeyrek
|874
|894
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,23
|