***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.10.2021 13:19
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. arasında, 2021/MAL-İŞL/021 ihale kayıt numaralı Kablo ve İletken Temini sözleşmesi bugün itibari ile imzalanmıştır.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.056.990,TL'dir.(BirMilyonElliAltıBinDokuzYüzDoksan,TürkLirası)
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972370
BIST
14:431.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,23
|Açılış
|: 1.501
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|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
14:439,4457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1388
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:4310,9843
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1529
|Açılış
|: 10,9500
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
14:43546,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -10,00
|Açılış
|: 546,95
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ERBOS
|114,00
|129.945.734
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|305.207.068
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.959
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|3.791.062
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.154.344
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,94
|289.814.925
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,06
|17.820.297
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ATAGY
|4,19
|1.391.485
|% -4,77
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|1.651.021.210
|% 1,87
|
|THYAO
|14,57
|666.601.681
|% 2,03
|
|TUPRS
|141,00
|631.806.149
|% -0,56
|
|GUBRF
|66,40
|591.711.209
|% 2,71
|
|EREGL
|19,98
|558.510.279
|% 1,78
|
|GARAN
|9,25
|1.651.021.210
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|185.125.936
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,61
|255.825.925
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|169.765.661
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,59
|494.796.987
|% 1,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4425
|9,4457
|% -1,45
|
|Euro
|10,9786
|10,9843
|% -1,37
|
|Sterlin
|12,9992
|13,0644
|% -1,15
|
|Frank
|10,2206
|10,2821
|% -1,49
|
|Riyal
|2,5074
|2,5200
|% -1,55
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,55
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-10,11
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.593
|3.683
|-75,56
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|-36,55
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,28
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,27
|
Seans Raporu
14:43
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14:56TSPOR
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14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 35 artarak (% 1.09 ) 1, 329
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14:54
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