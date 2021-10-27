***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.10.2021 12:16
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile 27.10.2021 tarihinde Dağıtım Merkezi işi için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 237.400,-Euro+KDV'dir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972720
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
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|Önceki Kapanış
|: 1.519
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1.525
En Düşük
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12:359,6271
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1663
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:35556,25
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|Açılış
|: 556,25
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|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6258
|9,6271
|% 1,55
|
|Euro
|11,1599
|11,1663
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,1941
|13,2603
|% 1,56
|
|Frank
|10,4329
|10,4958
|% 1,40
|
|Riyal
|2,5587
|2,5716
|% 1,50
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|1,16
|
|Altın Gr.
|555
|556
|7,58
|
|Cumhuriyet
|3.647
|3.702
|43,00
|
|Tam
|3.630
|3.722
|40,93
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|19,80
|
|Çeyrek
|880
|900
|9,89
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-0,76
|