***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.11.2021 11:56
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ile "2021 Yılı Scada Malzemeleri Alımı" işi için 120.250,00-EUR+KDV bedel ile 11.11.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976998
BIST
13:531.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 1.631
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|Önceki Kapanış
|: 1.625
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1.639
En Düşük
1.631
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 593,26
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596,65
En Düşük
589,02
BIST En Aktif Hisseler13:52
|DOBUR
|112,50
|23.022.450
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.276.265
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|26.613.764
|% 9,60
|
|DOAS
|44,74
|212.505.287
|% 7,76
|
|BERA
|10,16
|162.385.080
|% 6,95
|
|KZBGY
|32,02
|40.226.385
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.309.943
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|428.742.812
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|67.755.057
|% -7,75
|
|NUGYO
|11,36
|5.723.484
|% -6,43
|
|PETKM
|7,53
|2.229.867.671
|% -1,57
|
|GARAN
|10,62
|778.974.913
|% 0,19
|
|THYAO
|17,73
|706.138.175
|% 0,06
|
|KRDMD
|7,45
|542.445.725
|% 0,40
|
|TUPRS
|154,90
|432.110.348
|% -1,02
|
|ADESE
|1,22
|428.742.812
|% -9,63
|
|PETKM
|7,53
|2.229.867.671
|% -1,57
|
|ODAS
|1,60
|340.191.418
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|258.983.407
|% -0,32
|
|GARAN
|10,62
|778.974.913
|% 0,19
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9240
|9,9269
|% 0,24
|
|Euro
|11,3590
|11,3651
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,2564
|13,3229
|% 0,44
|
|Frank
|10,7133
|10,7779
|% 0,09
|
|Riyal
|2,6390
|2,6522
|% 0,22
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-17,04
|
|Altın Gr.
|589
|590
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.880
|3.978
|-33,55
|
|Yarım
|1.875
|1.924
|-16,23
|
|Çeyrek
|941
|962
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|-1,04
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