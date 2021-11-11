Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.11.2021 11:56
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ile "2021 Yılı Scada Malzemeleri Alımı" işi için 120.250,00-EUR+KDV bedel ile 11.11.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976998


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:531.635
Değişim :  0,63% |  10,17
Açılış :  1.631  
Önceki Kapanış :  1.625  
En Yüksek
1.639 En Düşük
1.631
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 23.022.450 % 9,97  
HEDEF 3,55 51.276.265 % 9,91  
OYLUM 9,70 26.613.764 % 9,60  
DOAS 44,74 212.505.287 % 7,76  
BERA 10,16 162.385.080 % 6,95  
daha fazla
13:52 Alış Satış %  
Dolar 9,9240 9,9269 % 0,24  
Euro 11,3590 11,3651 % 0,13  
Sterlin 13,2564 13,3229 % 0,44  
Frank 10,7133 10,7779 % 0,09  
Riyal 2,6390 2,6522 % 0,22  
daha fazla
13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.846 -17,04  
Altın Gr. 589 590 -3,65  
Cumhuriyet 3.916 3.975 -17,00  
Tam 3.880 3.978 -33,55  
Yarım 1.875 1.924 -16,23  
Çeyrek 941 962 -8,11  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 -0,35  
Gümüş Gr. 7,93 7,94 -0,09  
B. Petrol 81,83 81,83 -1,04  
Seans Raporu 13:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru