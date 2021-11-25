***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.11.2021 15:32
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile TEİAŞ arasında, 19.10.2120 tarihinde gerçekleşen 2021/562920 ihale nolu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" ihalesi için sözleşme imzalanmıştır. İhale bedeli 32.411.982,00-TL'dir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979612
BIST
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687,28
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ARMDA
|63,25
|4.842.782
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.818.992
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.898.239
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.819.891
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.395.638
|% -9,98
|
|TAVHL
|26,56
|410.571.469
|% -9,97
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|628.605.045
|% -9,96
|
|LUKSK
|51,20
|16.385.800
|% -9,94
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|SASA
|39,24
|1.613.840.708
|% 0,26
|
|GARAN
|11,42
|1.611.593.566
|% -2,73
|
|YKBNK
|3,18
|1.198.340.001
|% -4,50
|
|HALKB
|4,98
|1.186.892.452
|% -5,14
|
|YKBNK
|3,18
|1.198.340.001
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,20
|788.673.372
|% -0,45
|
|HALKB
|4,98
|1.186.892.452
|% -5,14
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|273.408.490
|% 0,00
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|17:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,4905
|12,5804
|% 4,84
|
|Euro
|14,1026
|14,2066
|% 5,49
|
|Sterlin
|16,6369
|16,7203
|% 4,38
|
|Frank
|13,4670
|13,5481
|% 5,46
|
|Riyal
|3,3265
|3,3432
|% 4,31
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|15,81
|
|Altın Gr.
|719
|720
|29,21
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|9,36
|9,37
|0,25
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|-4,66
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